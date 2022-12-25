13 ألف منتفعة.. نتائج المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة ، نتائج المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتي جرى تنفيذها في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري بإدارات بني سويف، الواسطى، سمسطا وببا، ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.

أوضح د. محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أنه تم العمل في المرحلة الثانية من خلال 121 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و8 عيادات متنقلة، مشيرا إلى أن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات المرحلة الثانية من الحملة بلغ 13 ألف و416 سيدة، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 12 ألف و435 سيدة ( 3024 جدد+9411 مترددات)،في حين تم تركيب1415 لولب نحاسي ، و18 هرمي ، وتوزيع 1491 حبوب أحادية ، و5332 حبوب مركبة ، و368 واقي ، و3263 حقن أحادية ، و711 حقن مركبة ، و379 كبسولات ، و44 أقراص موضعية، وعمل 2146 كشف نساء ، و1691 سونار، ومتابعة حمل 1063 ، وتقديم المشورة لعدد 5390 سيدة

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية بقيادة الدكتوة مديحة سري والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتيها الأولى والثانية، والتي تم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة.

وكانت المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة قد تمت خلال الفترة من 4 إلى 8 الشهر الجاري، في 3 إدارات (الفشن، ناصر، إهناسيا)، وتم العمل بها من خلال 92 وحدة ( 84 ثابتة + 8 متنقلة)، وقد بلغ إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات تلك المرحلة 7 آلاف و195 سيدة، إذ بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 7 آلاف و111 سيدة، وتم إجراء 517 كشف نساء ، وتركيب 8 لولب هرموني ، و1932 حقنة أحادية ، و495 حقن مركبة، و864 حبوب أحادية ، و2940 حبوب مركبة ، و121 واقي ، و444 كبسولات ، و6 موضعية ، و111 سونار ، وتقديم المشورة لـ 3141، و5197 سنوات حماية.