خرج عن السيطرة.. تشجيانج الصينية تسجل مليون إصابة بـ كورونا يوميا

أعلنت حكومة مقاطعة تشجيانج بشرق الصين، اليوم الأحد، تسجيل نحو مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميًا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في الأيام المقبلة.

وذكرت حكومة المقاطعة أن من بين الحالات، 13583 إصابة يتم علاجها في مستشفيات تشجيانج، وكان هناك مريض واحد يعاني من أعراض حادة ناجمة عن كوفيد-19، في حين أن 242 حالة إصابة خطيرة ناجمة عن أمراض كامنة.

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد “على الرغم من الارتفاع القياسي في عدد الحالات على مستوى البلاد، لم تبلغ الصين عن أي وفيات جراء كورونا في البر الرئيسي للأيام الخمسة حتى يوم السبت”.

فيما دعا المواطنون والخبراء إلى بيانات أكثر دقة مع ارتفاع عدد الإصابات بعد أن أجرت بكين تغييرات شاملة على سياسة صفر كوفيد، والتي وضعت مئات الملايين من مواطنيها تحت عمليات إغلاق لا هوادة فيها وضربت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأصبحت أرقام حالات الإصابة بكورونا على الصعيد الوطني غير مكتملة حيث توقفت لجنة الصحة الوطنية بالصين عن الإبلاغ عن الحالات بدون أعراض، مما يجعل من الصعب التتبع.

فيما أفاد التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الأحد نقلاً عن مسؤول صحي في هانجتشو أن الطلبات اليومية إلى مركز الطوارئ في المدينة تضاعفت مؤخرًا أكثر من ثلاثة أضعاف في المتوسط عن مستوى العام الماضي.

من جانبها، ذكرت مذكرة بحثية من “كابيتال إيكونوميكس” أن "الصين تدخل أخطر أسابيع الوباء"، مضيفة أن السلطات “لا تبذل أي جهود تقريبًا الآن لإبطاء انتشار العدوى”.