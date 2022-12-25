خوفًا من كورونا.. صيني يتناول طعامه بمنقار مثل الطيور|شاهد

رغم اتباع الصين حتى وقت قريب سياسة "زيرو كورونا" والتي تميزت بالحجر الصحي المكثف، الإجراءات المشددة والقيود الصارمة على السفر، إلا أنها تتعامل حاليًا مع أكبر تفشي لفيروس كورونا في البلاد.

حيث تعاني الصين الآن من اكتظاظ المستشفيات واكتظاظ محارق الجثث بسبب موجة فيروس كورونا التي ضربتها مؤخرًا، مما زرع الخوف في قلوب المواطنين واتجهوا لابتكار آليات غريبة لحمايتهم من الفيروس.

يأكل بمنقار

انتشر على الإنترنت مقطع فيديو لرجل يأكل بقناع على شكل منقار، مما ترك العديد من رواد السوشيال ميديا في دهشة من طريقته لحماية نفسه.

في الفيديو، يمكن رؤية رجل يأكل في مطعم، وقد صمم قناع وجه من الورق على شكل منقار كبير ومدعوم بخيوط ملفوفة حول رأسه.

وعندما يأكل، يفتح القناع مثل المنقار، في حالة مشابهة للطيور ذات المناقير.