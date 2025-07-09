قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنفيذ 7 آلاف كيلو .. مدبولي: الطرق تحتاج صيانة دورية مهما كان الإنفاق عليها
«القسام» تنفذ هجومًا كبيرًا على قوات الاحتلال | تفاصيل
عزلة رقمية| مستشار سيبراني: سنترال رمسيس نقطة تجمع 40% من حجم نقل بيانات الجمهورية والاتصالات الدولية
باشات: نحتاج بيئة جاذبة لاكتشاف المواهب ودعم احترافية الأندية
السجن 5 سنوات لسائق تعاطى المخدرات أثناء القيادة وتسبب في إصابة 7 سوريين
يسبب مضاعفات خطيرة.. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري
سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر
نهائي مبكر.. موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مونديال الأندية
سايبها دايمًا على ربنا | «إدوارد»: بحب السيما أول فيلم قدمته في حياتي
ناقد رياضي: هناك وكيل لاعبين يقوم بعمل مسابقات وهمية للجمهور احذروه
إنقاذ طفل من متلازمة "تحلل البشرة السميّ" النادرة بمستشفى حورس بالأقصر
رسالة غامضة من إمام عاشور عبر حسابه بـ إنستجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن 5 سنوات لسائق تعاطى المخدرات أثناء القيادة وتسبب في إصابة 7 سوريين

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

 قضت محكمة جنوب سيناء في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم  سليمان .ح.س.73 سنة بالسجن 5 سنوات لقياظتة سيارة تحت تأثير مخدر مما ادى الى تصادم أتوبيس سياحى واصابة 7 سوريين وسائق مصرى  أثناء ذهبهم إلى ميناء نويبع .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالناصر محمد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق. واحمد عبدالباسط .

وتعود أحداث الواقعة إلى 19 يناير 2025 ، عندما تلقت غرفة عملية النجدة إشارة بوق ع تصادم بعد كمين البدن اتجاة طابا بين سيارة ربع نقل مع اتوبيس سياحى مما ادى الوقت العديد من الاصابات .

وعلى الفور انتقل العديد من سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وتبين أن الاتوبيس السياحى كان يقل 42 راكب سورى كانوا فى طريقهم من القاهرة إلى ميناء نويبع من أجل العودة إلى سوريا .

وعلى بعد 500متر  من كمين البدن فوجيء سائق الاتوبيس رقم أ.ج.د 8513،   بسيارة ربع نقل رقم  ط.ج.و 2918  قيام المتهم  تصطدم  بهم مما ادى الى اصابة احمد نصر الدين حسين موسى سائق الاتوبيس ، وإصابة كلا من : حبيبة محمد ابو خالد ، وحنان طه البدرى ، ومحمد كامل محمد جبال ، وهيثم عدنان الدلاتى ، وبلال محمد كامل ، عبد الرازق ماجد ، وذلك بسبب رعونته وعدم احترازه ومخالفة للقوانين  واللوائح ، وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر والسير بسرعة بطريق ينجم عنه الخطر فأحدث بهم العديد من الاصابات .

تم نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزى لاسعافهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 254لسنة 2025.

وتم إخطار جهات التحقيق بالواقعة ، وقرر وكيل النائب العام لنيابات نويبع  حبس سائق الربع نقل 4 ايام على ذمة التحقيق ، وأخذ عينة من المتهم للتأكد من تعاطي. المواد المخدرة من عظمة ،

وجاء تقرير المعامل المركزية  تعاطى المتهم المواد المخدرة أثناء القيادة مما عرض حياة الركاب .

 تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 210جنايات كلى جنوب سيناء لسنة 2025

وبجلسة اليوم قضت محكمة  جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم ، بمعاقبة المتهم  بالسجن 5سنوات وغرامة 10 الاف جنيه. 

جنوب سيناء محكمة جنايات حبس سائق تأثير المخدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

سنترال رمسيس

سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر

مها الصغير

لوحات مسروقة.. مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

التوميه

زي المحلات .. طريقة عمل التومية

الاحتباس الحراري

دراسة: الاحتباس الحراري تسبب في ارتفاع 4 درجات خلال الموجة الأخيرة في أوروبا

طريقة تحضير صوص شوكولاتة قابل للدهن

بمكونات منزلية بسيطة.. طريقة تحضير صوص شوكولاتة مثالي للدهن

بالصور

زيت غير متوقع ينقص الوزن والسكر والضغط

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

التحلل السمي..عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة | اكتشفه..صور

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة

بقوة 1850 حصانًا.. سيارة Zenvo الخارقة الجديدة بـ نظرة قاتلة

زينفو
زينفو
زينفو

بأقل تكلفة.. أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار في البيت

مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات

فيديو

فيلم ريستارت

صدفة ولا نبوءة؟.. فيلم تامر حسني "ريستارت" بيتحقق على أرض الواقع

احمد عامر

سر رفض أحمد عامر هيصدمك.. عمر كمال وحكاية العمرة و"العتاولة"

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد