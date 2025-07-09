السجن 5 سنوات لسائق تعاطى المخدرات أثناء القيادة وتسبب في إصابة 7 سوريين

قضت محكمة جنوب سيناء في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم سليمان .ح.س.73 سنة بالسجن 5 سنوات لقياظتة سيارة تحت تأثير مخدر مما ادى الى تصادم أتوبيس سياحى واصابة 7 سوريين وسائق مصرى أثناء ذهبهم إلى ميناء نويبع .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالناصر محمد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق. واحمد عبدالباسط .

وتعود أحداث الواقعة إلى 19 يناير 2025 ، عندما تلقت غرفة عملية النجدة إشارة بوق ع تصادم بعد كمين البدن اتجاة طابا بين سيارة ربع نقل مع اتوبيس سياحى مما ادى الوقت العديد من الاصابات .

وعلى الفور انتقل العديد من سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وتبين أن الاتوبيس السياحى كان يقل 42 راكب سورى كانوا فى طريقهم من القاهرة إلى ميناء نويبع من أجل العودة إلى سوريا .

وعلى بعد 500متر من كمين البدن فوجيء سائق الاتوبيس رقم أ.ج.د 8513، بسيارة ربع نقل رقم ط.ج.و 2918 قيام المتهم تصطدم بهم مما ادى الى اصابة احمد نصر الدين حسين موسى سائق الاتوبيس ، وإصابة كلا من : حبيبة محمد ابو خالد ، وحنان طه البدرى ، ومحمد كامل محمد جبال ، وهيثم عدنان الدلاتى ، وبلال محمد كامل ، عبد الرازق ماجد ، وذلك بسبب رعونته وعدم احترازه ومخالفة للقوانين واللوائح ، وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر والسير بسرعة بطريق ينجم عنه الخطر فأحدث بهم العديد من الاصابات .

تم نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزى لاسعافهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 254لسنة 2025.

وتم إخطار جهات التحقيق بالواقعة ، وقرر وكيل النائب العام لنيابات نويبع حبس سائق الربع نقل 4 ايام على ذمة التحقيق ، وأخذ عينة من المتهم للتأكد من تعاطي. المواد المخدرة من عظمة ،

وجاء تقرير المعامل المركزية تعاطى المتهم المواد المخدرة أثناء القيادة مما عرض حياة الركاب .

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 210جنايات كلى جنوب سيناء لسنة 2025

وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم ، بمعاقبة المتهم بالسجن 5سنوات وغرامة 10 الاف جنيه.