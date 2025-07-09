باشات: نحتاج بيئة جاذبة لاكتشاف المواهب ودعم احترافية الأندية

رحب اللواء حاتم باشات، نائب رئيس نادي هليوبوليس الأسبق عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية بتعديلات قانون الرياضة التي أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية نحو دعم الأندية الرياضية وتشجيع الاستثمار في القطاع الرياضي بشكل يتماشى مع المعايير الدولية.

وقال "باشات"، في تصريحات صحفية اليوم، إن التعديلات جاءت في توقيت مهم للغاية، حيث تعاني الأندية من تحديات تمويلية وهيكلية تتطلب تشريعات مرنة تعينها على التطور والاستدامة المالية، مشددًا على أن فتح المجال أمام إنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بمختلف أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات يعد تحولًا حقيقيًا نحو احترافية الإدارة الرياضية.

وأضاف أن المناخ الاستثماري الرياضي كان يواجه العديد من التحديات التشريعية، وقد آن الأوان لتجاوزها، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة تهيئ بيئة مواتية لنمو القطاع الرياضي الخاص، كما تدعم توسعة قاعدة الممارسة الرياضية في المدارس والجامعات من خلال منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي.

وشدد باشات على أن هناك ضرورة قصوى لخلق بيئة داعمة ومحفزة لاكتشاف المواهب الرياضية في كافة المجالات، من خلال برامج حقيقية تتبناها الدولة بالشراكة مع الأندية ومراكز الشباب والقطاع الخاص، لضمان استدامة تفوق مصر الرياضي على المدى الطويل.



وطالب بضرورة استحداث ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب، إلى جانب مواد عقابية جديدة لحماية اللاعبين والجماهير والمنشآت، وتطوير الرياضة علميًا بإنشاء مركز بحوث رياضية يقدم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كافة مكونات الرياضة المصرية مؤكدا أن الرياضة أمن قومي.