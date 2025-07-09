يسبب مضاعفات خطيرة.. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف خاصة في ساعات الذروة مما يؤدى إلى التعب الشديد والاغماء والوفاة لذا يجب الإنتباه إلى علاماته وأعراضه.

ويساعد الوعى المبكر بالاجهاد الحراري في الوقاية من المضاعفات الخطيرة التى يسببها .

علامات الإجهاد الحراري

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم علامات وأعراض الإجهاد الحراري ما يلي:

التعرق الشديد بدون سبب.

تصبح البشرة والجلد بارد ورطبة.

تشنجات العضلات .

صداع غير مبرر.

دوخة غير مبررة .

الشعور بالتعب أو الضعف.

المعاناة من العطش .

الغثيان أو القيء .

سرعة ضربات القلب.

نبض سريع وضعيف

تنفس سريع وعميق او فرط التنفس .

ارتفاع درجة حرارة الجسم و عادة تترواح بين 101 إلى 104 درجة فهرنهايت (38.3 إلى 40 درجة مئوية)