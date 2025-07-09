محافظ الوادي الجديد يتفقد مخابز مدينة الخارجة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وحنان مجدي نائب المحافظ ، صباح اليوم بجولة مفاجئة لبعض المخابز بمدينة الخارجة، وذلك للتأكد من جودة رغيف الخبز والتزام أصحاب المخابز بالمواصفات المقررة لوزن الرغيف، يرافقهما العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز.

وشدّد المحافظ، على تكثيف الرقابة التموينية على المخابز والتأكد من التزامها بمبادرة “ حقك بالميزان ”، لمنع التلاعب بالأوزان واستغلال المواطنين.

كما قرر تحرير مخالفة لأحد المخابز لنقص وزن رغيف الخبز، وقيام مديرية التموين بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخبز.

كما وجّه بتكثيف التوعية المجتمعية بحق المواطن في الحصول على الوزن المطابق للمواصفات من خلال الموازين المتوفرة بالمخابز.