إصابة 4 في تصادم 3 سيارات على الطريق الدائري الأوسطي بالجيزة

أصيب أربعة اشخاص في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغًا أفاد بوقوع حادث تصادم ومصابين على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور وجّه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.

تصادم 3 سيارات على الطريق الدائري الأوسطي

وبالانتقال والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات على الطريق الدائري الأوسطي، وإصابة 4 اشخاص جراء الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم وتم رفع حطام الحادث وجاري إستكمال الاجراءات القانونية.