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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 في تصادم 3 سيارات على الطريق الدائري الأوسطي بالجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب أربعة اشخاص في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغًا أفاد بوقوع حادث تصادم ومصابين على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور وجّه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.

تصادم 3 سيارات على الطريق الدائري الأوسطي

وبالانتقال والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات على الطريق الدائري الأوسطي، وإصابة 4 اشخاص جراء الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم وتم رفع حطام الحادث وجاري إستكمال الاجراءات القانونية.

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