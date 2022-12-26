عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 : تبدأ مشروع جديد

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

يقدر رجال برج الميزان كل ما هو جميل ويبحثون عن شريك يلهمهم بمظهرهم، قد يبدو هذا سطحيًا لكن الحقيقة هي أنهم يحتاجون إلى محفزات عقلية وبصرية لتسهيل عمليات اتخاذ القرار ودفعهم إلى علاقة جدية لتبدأ بها.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، أولئك الذين يبحثون عن تغيير وظيفي، قد يحصلون على فرص عمل رائعة، هذه الفرص قد تجعل الانتقال على الجبهة المهنية، يمكنك أيضًا مساعدة شخص ما في العثور على وظيفة، قد تحظى أفكارك واقتراحاتك بتقدير كبير من قبل زملائك في العمل.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا

قد تحصل على النتائج المرجوة من جهودك على صعيد الوظائف، قد يبدأ البعض مشروعهم الجديد، قد يمنحك الترويج في العمل شعوراً بالرضا.

برج الميزان وحظك اليوم صحيا

من ناحية الصحة، إنه يوم ممتاز وقد يشهد البعض نموًا روحيًا.

برج الميزان وحظك اليوم عاطفياً

قد تحاول إيلاء المزيد من الاهتمام لعلاقتك الشخصية والتخطيط لأشياء رومانسية لجعل شريكك أكثر سعادة.

توقعات برج الميزان خلال الفترة المقبلة

ينصح خبراء الفلك برج الميزان بالتأني في الاستثمار هذه الفترة لأن المال الذي لديك لا يستمر كثيرا.

برج الميزان توقعات برج الميزان برج الميزان وحظك اليوم صحيا انثى برج الميزان برج الميزان اليوم عاطفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة

شهادات بنكية جديدة بعائد 20% في مصر.. تفاصيل

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى تختصم الخطيب وتخص عمومية الأهلي

بعد 10 أشهر زواجا.. اكتشفت أن زوجها امرأة.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

في نهاية 2022| توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع.. قصة حب وسفر للخارج

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 : ركز على الاستثمار

توقعات برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 : ادخر للمستقبل

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 : تطور مهني

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 : مفاجأة كبيرة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 25 ديسمبر .. مشروع جديد وعلاقة عاطفية جديدة لهؤلاء

توقعات الفلك 2023 .. مواليد هذه الأبراج الأقل حظا

برج العذراء.. حظك اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 : دعم من خطيبتك

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

الحكومة توجه ضربات موجعه للسوق السوداء لعملة الدولار.. المتحدث يفجر مفاجأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 : فرص مدهشة

هل يجوز إخراج زكاة المال من الفوائد البنكية ؟

وزير الشباب يكشف أخر تطورات التحقيقات في حادثة سقوط مدرج في مباراة الأهلي والاتحاد

هل كثرة النوم من علامات السحر؟.. الإفتاء تحدد العلاج بـ7 طاعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير اللاتيه الساخن زي المحلات

اليوبيل الذهبي لجمعية نقاد السينما.. تكريم يسري نصر الله وكمال رمزي

مبسوطة بمشهد القبلة في الفيلم.. ماذا قالت بطلة صاحبتي عن اللقطات الجريئة

لو عندك كحة.. هذه المشروبات تخلصك منها في الحال

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ