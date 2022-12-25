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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يقترب من ضم محترفة جديدة لفريق كرة السلة سيدات

شي كيلي
شي كيلي

أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم إنهاء التعاقد بالتراضي مع الأمريكية جايمي نارد، محترفة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي.

وأوضح أن النادي قام بتوجيه الشكر إلى اللاعبة على الفترة التي قضتها في صفوف الفريق، وتمنى لها التوفيق خلال الفترة المقبلة.

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وعلم “صدى البلد”، عن اقترب مسئولي الأهلي من ضم محترفة نادي سموحة الأمريكية شي كيلي والتي تلعب في مركز 3 و4.

وكان تعاقد نادي سموحة مع المحترفة الأمريكية شي كيلي قادمة من سان مارتينو الإيطالي لتدعيم فريق سيدات السلة في البطولة العربية للأندية لكرة السلة .

وقرر الجهاز الفني لفريق سلة النادي الأهلي سيدات، بقيادة طارق خيري، الاستغناء عن خدمات المحترفة الأمريكية جايمي ناريد وفسخ التعاقد معها بالتراضي.
ويأتي قرار الأهلي بعد ظهور المحترفة بمستوي متواضع خلال الفترة الماضية، بخلاف تكرار إصابتها.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني لسيدات الشياطين الحمر البديل لها خلال الفترة المقبلة، حيث تنص اللائحة على إتاحة استبدال المحترفة قبل انطلاق دوري السوبر.

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وكان المارد الأحمر قد تعاقد مع "ناريد" مطلع الموسم الحالي قادمة من الدوري التركي.

جدير بالذكر أن الأهلي توج أمس بلقب بطولة كأس السوبر، عقب فوزه على نظيره سبورتنج السكندري بنتيجة 83-75 في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت اللاعبة الأمريكية انضمت الي الأهلي بعد توقيعها على عقود انتقالها للقلعة الحمراء، بداية من الموسم الحالي؛ حيث تجيد اللعب في مركز (3، 4، 5)، قادمة من نادي إنديانا فيفر الذي يشارك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات "WNBA" .

ونجحت جايمي، صاحبة الـ 26 عاما، في التتويج بلقب الهدافة في الدوري التركي، كما حققت نجاحات في دوريات روسيا وفرنسا وإيطاليا، بجانب مشاركتها في اليورو، حيث فازت بـ 20 بطولة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

وأصبحت، جايمي، ثالث تدعيمات الأهلي لفريق سيدات السلة، هذا الموسم، بعدما أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، استعادة هالة الشعراوي، لاعبة القلعة الحمراء من جديد في صفقة انتقال حر، من نادي سبورتنج، بجانب التعاقد مع ميرال أشرف، من نادي الشمس بعد فترة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بشكل جيد، من أجل العودة لمنصات التتويج سريعا، بعد الخروج من الموسم الماضي بدون أي بطولة.

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