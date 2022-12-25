رفض هدية الزمالك.. تعليق قوي من مجدي عبدالغني بعد تعادل الأهلي وسموحة

علق مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق علي سقوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، في فخ التعادل السلبي أمام سموحة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري.



وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يفقد نقطتين ويرفض هدية الزمالك بتعادل سلبي مع سموحة بدون أهداف في الدوري الممتاز"



التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 23 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سموحة عند النقطة الثامنة فى المركز الـ13 من جدول ترتيب الدوري .

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات، مقابل تعادل وحيد، دون تلقي أي هزيمة حتى الآن، في منافسات موسم 2022-2023.