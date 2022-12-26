توزيع الأرز الأبيض على المحال التجارية بقرى دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن السماح للمحال التجارية بالقرى والمدن باستلام حصة من الأرز الأبيض من أقرب مضرب لها وذلك بعد الحصول على تصريح من مفتش التموين المشرف على المضرب.

ويأتى ذلك ضمن الجهود المبذولة لتوفير الأرز المعبأ بسعر ١٥ جنيه للكيلو بالمنافذ و الأسواق، كما وجهت " الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى مديرية التموين بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة والتصدى لأى محاولات لتخزين وحجب الأرز، وأيضًا التأكد من توافر السلع المختلفة بجميع المراكز والمدن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية وطرحها بالأسواق بجميع المناطق للتيسير عليهم.