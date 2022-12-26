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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط تسمح للمحال التجارية باستلام حصة من الأرز الأبيض من أقرب مضرب لها

محافظ دمياط
محافظ دمياط

 أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط عن السماح للمحال التجارية بالقرى والمدن باستلام حصة من الأرز الأبيض من أقرب مضرب لها وذلك بعد الحصول على تصريح من مفتش التموين المشرف على المضرب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية وطرحها بالأسواق بجميع المناطق للتيسير عليهم وضمن الجهود المبذولة لتوفير الأرز المعبأ بسعر ١٥ جنيه للكيلو بالمنافذ و الأسواق.

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 كما وجهت الدكتورة منال عوض  تعليماتها إلى مديرية التموين بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة والتصدى لأى محاولات لتخزين وحجب الأرز،  وأيضًا التأكد من توافر السلع المختلفة بجميع المراكز والمدن.

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