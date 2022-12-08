300 جنيه زيادة فى أسعار طن الأرز الأبيض والشعير

ارتفعت أسعار الأرز في السوق المحلي ، إذ صعدت أسعار الأرز الأبيض بما يتراوح من 200 الى 300 جنيه للطن والأرز الشعير بنفس الارتفاع ؛ بسبب قلة المعروض من السلعة في الأسواق.

وينشر “ صدى البلد ” أسعار الأرز الأبيض والشعير بأنواعهما ، حيث ارتفعت أسعار الأرز الشعير" عريض الحبة “ اليوم بنحو 200 جنيه، ليسجل سعر الطن 10.200 جنيه، وصعدت أسعار الأرز الشعير ” رفيع الحبة " ليسجل سعر الطن 9.900 جنيه، مقارنة بسعره أمس 9.600 جنيه، أي بنحو زيادة 300 جنيه بالطن.

وقفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي “ عريض الحبة كسر 3% ” بنحو 200 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 15.500 جنيه، وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي “ رفيع الحبة كسر 5% ” ، ليبلغ سعر الطن 14.900 جنيه، بدلًا من 14.600 جنيه، أي بنحو ارتفاع 300 جنيه عن أسعاره أمس، وبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 18 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي ، فقد تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال جلسة اليوم الخميس، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد يناير 2023، بمقدار 0.005 دولار، ليصل إلى 16.715 دولار للقنطار، وقت نشر هذا الخبر.

بينما انكمش عقد مارس 2023 بمقدار 0.120 دولار، ليسجل 17.075 دولار للقنطار، أي بنسبة 0.70%.