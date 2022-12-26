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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إعفاء 100% من غرامة التأخير فى السداد لعملاء المشروعات السكنية.. مستند

صدى البلد

أعلن الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزى للتعمير عن إعفاء العملاء المتعثرين من غرامة التأخير في السداد بنسبة 100%.

الإسكان: إعفاء 100% من غرامة التأخير فى السداد لعملاء مشروع 6 أكتوبر|تفاصيل

الإسكان : طرح محال وصيدليات ووحدات إدارية للبيع بالمنصورة الجديدة وحدائق العاصمة

 

إعفاء المتعثرين من الغرامة

وأعلن الجهاز المركزي للتعمير ، فى بيان له ، أنه نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة؛  تقرر إعفاء عملاء الوحدات السكنية المتعثرة فى السداد بمشروعات الجهاز بحلوان، " المشروع القومى والمشروع الامريكى، والإسكان الحر نموذج-ح،  من غرامات التأخير بنسبة 100%،  في حالة سداد كافة الدفعات المتأخرة دفعة واحدة

وأكد الجهاز المركزي للتعمير أن هذا القرار سيتم العمل به بدءاً من 1/1/2023 وحتى 31/3/2023.


وأعلن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، فى أكتوبر الماضى عن طرح آخر 4 وحدات سكنية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، نموذج "عصفور الجنة"، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، للبيع بتيسيرات كبيرة فى السداد.

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