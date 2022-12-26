اللائحة الذهبية لأغنى مليارديرات العالم في 2022.. فرنسي يتصدّر متجاوزا ماسك|شاهد

عرضت قناة «العربية» قائمة أغنياء العالم 2022، و حدث تغيير في لائحة أغنى أغنياء العالم.

هذا العام كان مضطربا على الملياردير إيلون ماسك مالك تويتر الجديد ولم يعد الأغنى عالميا، بعد ما خسر مئات مليارات الدولارات بإنخفاض قيمة أسهم شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية بمقدار النصف، وتوقيع صفقة استحواذه على شركة «تويتر» .

الملياردير الفرنسي برنارد أرنو 73 عاما، صاحب إمبراطورية الأزياء العملاقة لويس فيتون، يسلب اللقب من ماسك بثروة إجمالية قدرها 159 مليار دولار بفارق 20 مليار دولار عن ثروة ماسك الذي بات بالمركز الثاني بـ 139 مليار دولار، ليصبح برنارد أول أوروبي يتصدر لائحة أغنى الأغنياء.

أصحاب المليارات

أما بالنسبة لبقية أعضاء نادي أصحاب المليارات و الأغنى عالميا، فيأتي في المركز الثالث الهندي جوتام عداني صاحب أكبر شركة مشغلة للمواني بالهند بثروة 110 مليار دولار.

بينما يحتل المركز الرابع الأمريكي بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت، بثروة 109 مليار دولار، ويأتي المركز الخامس الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بثروة 108 مليار دولار .