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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللائحة الذهبية لأغنى مليارديرات العالم في 2022.. فرنسي يتصدّر متجاوزا ماسك|شاهد

أغنياء العالم 2022
أغنياء العالم 2022

عرضت قناة «العربية» قائمة أغنياء العالم 2022، و حدث تغيير في لائحة أغنى أغنياء العالم.

هذا العام كان مضطربا على الملياردير إيلون ماسك مالك تويتر الجديد ولم يعد الأغنى عالميا، بعد ما خسر مئات مليارات الدولارات بإنخفاض قيمة أسهم شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية بمقدار النصف، وتوقيع صفقة استحواذه على شركة «تويتر» .

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ما السر وراء ارتداء أغنياء العالم نفس الملابس يومياً ؟

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لأول مرة منذ الركود العظيم.. أغنياء العالم يخسرون 500 مليار دولار

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الملياردير  الفرنسي برنارد أرنو 73 عاما، صاحب إمبراطورية الأزياء العملاقة لويس فيتون، يسلب اللقب من ماسك بثروة إجمالية قدرها 159 مليار دولار بفارق 20 مليار دولار عن ثروة ماسك الذي بات بالمركز الثاني بـ 139 مليار دولار، ليصبح برنارد أول أوروبي يتصدر لائحة أغنى الأغنياء.

أصحاب المليارات

أما بالنسبة لبقية أعضاء نادي أصحاب المليارات و الأغنى عالميا، فيأتي في المركز الثالث الهندي جوتام عداني صاحب أكبر شركة مشغلة للمواني بالهند بثروة 110 مليار دولار.

بينما يحتل المركز الرابع الأمريكي بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت، بثروة 109 مليار دولار، ويأتي المركز الخامس الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بثروة 108 مليار دولار .

أغنياء العالم إيلون ماسك تسلا تويتر برنارد أرنو جوتام عداني بيل جيتس جيف بيزوس

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