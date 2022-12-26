محافظ قنا: انتهاء 60% من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.. فيديو

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مبادرة حياة كريمة أعظم مبادرة إنسانية في العصر الحديث.

وأضاف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك 5 مراكز في المحافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، لافتا إلى أن الـ5 مراكز يضمون 86 قرية.

وأشار إلى أنه اتم الانتهاء من بعض المراكز نهائيا، ونسير بمعدلات عمل عالية جدا، موضحا أنه تم الانتهاء من أكثر من 60% من المرحلة الأولى من المبادرة.

وأوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا،: "مشروعات حياة كريمة شملت 5 مراكز بإجمالي 31.5 مليار جنيه، في المرحلة الأولى وتم تنفيذ ما يقرب من 963 مشروع".



وأكمل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا،: "هناك ما يقرب من 2 مليون مواطن استفادوا من مشروعات حياة كريمة في المرحلة الأولى".