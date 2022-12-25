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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يؤكد وجود مخزون آمن للسلع الغذائية بالأسواق

جولة الأسواق بقنا
جولة الأسواق بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن جميع السلع الغذائية والأساسية متوفرة وبكميات كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة أجراها محافظ قنا ، وبرفقته الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية، ظهر اليوم على عدد من السلاسل التجارية،  والأسواق بمدينة قنا ، للتأكد من إعلان الأسعار الاسترشادية بصورة واضحة على السلع الغذائية، والإطمئنان على عدم استغلال التجار للمواطنين، و متابعة أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة و مواجهة المحتكرين للسلع الغذائية والأساسية.

 

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استمع محافظ قنا ، خلال الجولة، لعدد من المواطنين واطمئن منهم على مدى توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكافة الفئات  المجتمعية ومدى رضائهم عن جودة السلع المعروضة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية المحددة وعدم التلاعب والمغالاة في الأسعار.

 أكد محافظ قنا ، أن الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات المواطنين، وأنها ستتعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال التنسيق المستمر بين المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

 أشار محافظ قنا ، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بالمرور الميداني يوميا على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر المخصصة لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضروات والفاكهة للتأكد من توافرها بكميات مناسبة.

جدير بالذكر أن محافظ قنا ، أعلن فى وقت عن تقديم تسهيلات كبيرة للتجار ، لإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تشمل الموافقة على الأماكن التى يختارها التجار بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها ، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين تيسيراً عليهم، و تعزيز سبل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتجار للسيطرة على الأسواق، ومنع احتكار السلع الاستراتيجية.

 

متابعة الأسواق

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قنا السلع الغذائية السلع الأساسية مخزون استراتيجي الاسواق

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