تحرير 42 محضر مخالفة وضبط كميات كبيرة من السلع المتنوعة بقنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، بالتعاون مع مباحث التموين ، حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحال الجزارة بمراكز مدن مراكز المحافظة، للتأكد من توافر السلع ، والإلتزام بالأسعار الإسترشادية، والإعلان عن أسعار السلع ، ومدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.



قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الحملات أسفرت عن تحرير 42 محضر مخالفة تموينية ، منها 25 محضر عدم إعلان عن الأسعار ، و3 محضر نقص وزن في الخبز و 5 محاضر عدم إعطاء بون للمواطن و2 محضر خبز عير مطابق للمواصفات.

و تابع محافظ قنا ، و 2 محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل ومحضر عدم نظافة أدوات العجن ومحضر لمنتجات غذائية منتهية الصلاحية ومحضر لعدم الاعلان عن مخزن يضم 150 كيلو أزر ومحضر لضبط شاي مجهول المصدر، ومحضر لعدم الاحتفاظ بفواتير 11 كيلو كبده بالمخالفة لقانون حظر السلع مجهولة المصدر.

و أصاف محافظ قنا ، أن الحملات تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الأسواق وضبط الأسعار ، وتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.

و أكد أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، على استمرار تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين.