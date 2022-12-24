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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زوجته ضربته بالشومة أثناء النوم.. إصابة عامل بغيبوبة وكسر بالجمجمة بقنا

اسعاف
اسعاف

أصيب عامل، اليوم السبت، بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة، أدى لدخوله فى غيبوبة بعد التعدى عليه أثناء النوم، بقرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوب قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد إصابة م.أ، مقيم بقرية الشيخية، بكسر فى الجمجمه و نزيف فى المخ، ناتج عن ضربات فوق الرأس.

 

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تبين أن زوجة المجنى عليه، تعدت عليه بالشومه أثناء النوم، نتيجة خلافات زوجية على نفقات الزوجة الثانية، ما أدى إلى كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ، نتج عنه الدخول فى حالة غيبوبة.

جرى نقل المجنى عليه إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، وجرى تحويله إلى العناية المركزة، لخطورة حالته الصحية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
 

قنا قفط الشيخية نزيف بالمخ كسر بالجمجمة جبروت امرأه الشومة

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