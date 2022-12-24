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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدرسة مغلقة تماماً.. إحالة مديرين في تعليم نجع حمادي للتحقيق

مدرسة الشعانية
مدرسة الشعانية

قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، إحالة كل من: مدير إدارة نجع حمادى التعليمية ومدير التعليم الابتدائي وأعضاء المتابعة بالإدارة ومدير مدرسة الشهيد محمود فراج الابتدائية المشتركة بالشعانية وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، للتحقيق نظراً لإغلاق المدرسة وعدم تواجد أي مسئول عن الفترة الصباحية بها.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لمتابعة مدارس إدارتى نجع حمادي ودشنا، فى وقت مبكر من صباح اليوم، السبت.

 

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رافق وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خلال جولته لجنة تكونت من: خالد هاشم، مدير الإدارة القانونية، ومحمود أبو جبل، الموجه المالي والإدارى، ومنصور حفني، مدير إدارة الأمن، وذلك للوقوف على انتظام العملية التعليمية بالمدارس ومدى جاهزية المدارس لأعمال الامتحانات.

كما زار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، مدرسة أبو مناع الإعدادية بنات والشهداء الابتدائية "الفترة المسائية" التابعتين لإدارة دشنا التعليمية، واطمأن على سير العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التى يترأس فيها وكيل وزارة التربية بقنا، لجنة متابعة مكبرة بشكل مفاجئ للوقوف على مناطق القصور بمدارس المديرية وتذليل العقبات مع إثابة المجتهدين، ومعاقبة المقصرين، حيث كانت الزيارة الأولى لمدرسة سيدى عبد الرحيم الإعدادية بنين.

 

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا 
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا 
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا 
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا 
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا 
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا 
قنا تعليم قنا الشعانية مدرسة مغلقة نجع حمادى مدير التعليم الابتدائي مدير مدرسة ابتدائية

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