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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال تقديم واجب العزاء .. محافظ قنا يشيد بمواقف الأنبا كيرلس الوطنية

عزاء الأنبا كيرلس
عزاء الأنبا كيرلس

قدم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، واجب العزاء في وفاة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها، بمقر دير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادى.

رافقه خلالها الشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، و عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

 

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كان في استقباله المطران بيمن، مطران كنيسة نقادة وقوص وكل من النائب خالد خلف الله، و النائب فتحي قنديل، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، و ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب السابق، وعدد من رجال الكنيسة.

أعرب محافظ قنا ، عن خالص تعازيه للمطران بيمن في وفاة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل، مؤكداً أن المحافظة فقدت قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة، خاصة أن الفقيد الراحل لعب دورا هاما في النهوض بالكنيسة الارثوذكسية بنجع حمادى و المشاركة المجتمعية، وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن.

أضاف محافظ قنا ، بأننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الافراح والأحزان كنسيج واحد.

قدم المطران بيمن وكبار رجال الكنيسة، الشكر لمحافظ قنا والوفد المرافق له، لحرصهم على الحضور وتقديم واجب العزاء، مؤكدين الترابط والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب المصرى، والذي لمسوه في حرص أبناء المحافظة من المسلمين علي المشاركة في تقديم واجب العزاء ، كما أكدوا أنه لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تفرق بين أبناء وطننا الحبيب.

يذكر أن الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، ولد في 24 سبتمبر من عام 1948 بمحافظة أسيوط، و حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة أسيوط، خدم في مدينة أبو تيج ، وعين ناظراً لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية، تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ 41 عاما ، ترهبن في 17 أكتوبر عام 1975، وعُين في 29 مايو 1977 أسقفا لمطرانية نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها، ورسم بيد البابا شنودة الثالث.

عزاء الأنبا كيرلس 
عزاء الأنبا كيرلس
عزاء الأنبا كيرلس
عزاء الأنبا كيرلس
عزاء الأنبا كيرلس
عزاء الأنبا كيرلس
عزاء الأنبا كيرلس
قنا عزاء الأنبا كيرلس الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي دير الأنبا بضابا نجع حمادى

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