رهبنة عمرها 45 عاما..وداع مهيب للأنبا كيرلس بدير الأنبا بضابا بنجع حمادى

بعد رحلة حافلة بالعطاء والمواقف التاريخية، قضاها الأنبا كيرلس ، أسقفاً لـ نجع حمادى وتوابعها، آن للجسد أن يستريح عقب فترة صراع مع المرض، قضاها بين مستشفيات فى القاهرة و قنا ، تجسدت ثمارها فى مراسم الوداع التى شهدت مشاركة كبيرة من الأهالى.

رحلة العمر التى بلغت 74 عاماً ، قضى منها ما يزيد عن 49 عاما فى حياة رهبانية، كان لايبارشية نجع حمادى وتوابعها الجزء الأكبر و الأهم منها، حيث رعى شئون إيبارشية نجع حمادى و بهجورة والوقف و دشنا حوالى 45 عاماً متواصلة.



أقدم و أكبر أساقفة الصعيد

الرحلة الزمنية التى تجاوزت 7 عقود، جعلت الأنبا كيرلس، أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، حيث ولد باسم شكري رزق حنين، فى 24 سبتمبر عام 1948 بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط.

تجليس الأنبا كيرلس على كرسي الإيبارشية والرهبنة بدأ فى 17 أكتوبر عام 1975، و بعدها بعامين صدر قرار تعيين الأنبا كيرلس، أسقفًا بمطرانية نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها، وتحديداً فى 29 مايو 1977، و رسم خلالها بيد قداسة البابا شنودة الثالث.

مواقع التواصل الاجتماعى تحولت لسرادقات عزاء

مشاهد الوداع خلال مراسم الجنازة بدير الأنبا بضابا، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، التى تحولت إلى سجلات عزاء، سواء مسلمين أو مسيحيين كانت نتاج سنوات من العطاء والمشاركة فى الأحداث والمناسبات المختلفة.

و نعى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى وبهجورة وفرشوط وأبوتشت والوقف، ورئيس دير الأنبا بضابا الاثرى، مقدماً خالص التعازى لأسرة الفقيد ولمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادى وتوابعها ولجميع شعب الكنيسة الارثوذكسية ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.



محافظ قنا ناعيا الفقيد: له مواقف حكيمة



و قال محافظ قنا ، إن الفقيد الراحل لعب دوراً هاماً فى النهوض بالكنيسة الارثوذكسية بنجع حمادى وفي المشاركة المجتمعية، وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن.

و أضاف محافظ قنا، جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الافراح والأحزان كنسيج واحد.

البابا تواضروس ناعيا الأنبا كيرلس:تحمل أثقال المرض بلا تذمر



كما نشرت الكنيسة القبطية، برئاسة قداسة البابا تواضروس بياناً نعت فيه نيافة الأنبا كيرلس تضمن" لقد خدم الأنبا كيرلس أبناءه بروح الأبوة المُحِبة وتحمل كثيرًا من التجارب التي زكته، وتعامل معها بأمانة وحكمة، فأحبه أبناء إيبارشيته، وكل من عرفوه أو تعاملوا معه، وتحمل نيافته أثقال المرض لفترة طويلة بلا تذمر، بل بشكر وإيمان شاخص نحو السماء".

و كانت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادى، أعلنت فى الساعات الأولى من صباح الخميس، وفاة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وبهجورة وفرشوط وأبوتشت والوقف، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 74 عامًا، و بدء تلقى العزاء صباح الجمعة حتى يوم السبت، يتم خلالهما استقبال القيادات التنفيذية و الشعبية لتقديم واجب العزاء.

الأنبا كيرلس

الأنبا كيرلس

الأنبا كيرلس