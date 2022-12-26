تصريحات القيعي جاءت متأخرة | إعلامي يهاجم كولر: شخصيته ضعيفة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، خذل الجميع، وأكدت الشواهد أن شخصيته ضعيفة وليست قوية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "الجميع ينتظر ملف صفقات الأهلي، من أجل إعادة التوازن للفريق، وبالفعل تدخلت إدارة النادي بـ(عنف) لحماية المدرب، والمهندس عدلي القيعي هو المسئول عن الملفات الخاصة طالما هو رئيس شركة الكرة".

وأضاف: "لاعبي الأهلي بدأوا (يتقمصوا) من الجمهور والإدارة والمدرب، وبعضهم (يقلب وشه) لمجرد الجلوس بديلا، الفريق لم يكن كذلك في وجود موسيماني أو سواريش، وتصريحات عدلي القيعي سليمة تماما، ومفيش في الأهلي حاليا تريكة أو متعب أو وائل جمعة أو سيد معوض أو شوقي، أو فتحي، أو بركات وهؤلاء كانوا أباطرة الفريق، وبقولهم أحمدوا ربنا أنكم في الأهلي".

وواصل: "تصريحات القيعي بشأن استبعاد اللاعبين حال خسارة الدوري للموسم الثالث، متأخرة جدا، الفريق خسر بطولتي الدوري في الموسمين الماضيين، وعلى الأقل كان يجب التفريط في 6 أو 7 لاعبين، والأهلي يحتاج لدعم قوي خلال شهر يناير القادم، هناك أمور غير مظبوطة في الفريق حاليا".

وأتم: "كنا نشيد بما يفعله كولر في الفترة الماضية، لكن الشواهد تؤكد بأنه (شخصيته ضعيفة)، إدارة النادي برئاسة الخطيب تدخلت وتم إيقاف مستحقات اللاعبين، وتم إبلاغ اللاعبين من جانب مدير سيد عبدالحفيظ".