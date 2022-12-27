الشركات الإسرائيلية تستنكر الدعوات إلى مراجعة قانون مكافحة التمييز

تعهدت العديد من الشركات الإسرائيلية الرائدة يوم الاثنين بتعزيز قواعدها الداخلية لمكافحة التمييز في أعقاب تصريحات أدلى بها أعضاء يمينيون متشددون في الحكومة الإسرائيلية القادمة يُنظر إليها على أنها تقوض المساواة بين الجنسين وحقوق الأقليات.

التصريحات ، بما في ذلك دعوة لإلغاء مسيرة فخر المثليين في القدس ودعوة أخرى لتخفيف الحظر المفروض على الأفراد الذين يدعمون الإرهاب أو العنصرية من الترشح للبرلمان ، أثارت قلق العديد من الإسرائيليين ووجهت تحذيرًا من رئيس البلاد.

يوم الأحد ، قال عضو في حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف - وهو أحد الأحزاب في الائتلاف الجديد لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو - للإذاعة العامة إنه ينبغي السماح للفنادق والأطباء برفض تقديم الخدمات للأشخاص لأسباب دينية ، بشرط عدم السماح للآخرين بذلك. متوفرة.

رداً على ذلك ، قامت المستشفيات ومقدمو الرعاية الصحية الرائدون ، على ما يبدو ، بإخراج مقطع فيديو يعلن: 'نحن نعالج الجميع'.

يوم الإثنين ، قام بنك الخصم الإسرائيلي (DSCT.TA) ، رابع أكبر بنك في البلاد ، بتحديث سياسته الائتمانية وقال إنه لن يقرض الأموال للمجموعات التي تميز ضد العملاء على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي. وقال رئيسها إن التحديث 'يضفي رسميًا رسميًا على ما هو واضح'.

قالت شركة ويز للأمن السيبراني ، التي تقدر قيمتها بستة مليارات دولار ، يوم الإثنين ، إنها ستعمل فقط مع الشركات الملتزمة بمنع مثل هذا التمييز ، وقالت إنها ستنهي علاقاتها التجارية إذا تم انتهاك ذلك.

وقال ويز في بيان: 'الدعوات الأخيرة لإلغاء الحقوق الأساسية التي يُسمع بها في الساحة السياسية في إسرائيل تثير قلقاً بالغاً لمجتمعنا'.

كما خاض رئيس مركز البحث والتطوير التابع لمايكروسوفت (MSFT.O) في إسرائيل النقاش يوم الاثنين.

ونشرت ميشال برافرمان-بلومنستيك على موقع لينكد إن 'إسرائيل دولة ديمقراطية وأخلاقية ويجب أن تظل كذلك إذا أرادت البقاء على قيد الحياة'. 'الخطاب الذي يشجع على العنصرية والتمييز من أي نوع لا مكان له في مجتمع سليم'.

وتعهد نتنياهو ، الذي يعتزم إجراء تصويت على الثقة في البرلمان يوم الخميس ، بالحفاظ على مبادئ التسامح. واتهم خصومه السياسيون الزعيم المحافظ المخضرم بالتعرض لمطالب سياسة حلفائه اليمينيين المتطرفين.

حذر رئيس إسرائيل ، إسحاق هرتزوغ ، الذي يعتبر دوره رمزيًا إلى حد كبير ، يوم الأحد من إلحاق ضرر محتمل بحقوق الأفراد.

وتعرض نتنياهو لانتقادات من عشرات السلطات المحلية بعد تسمية سياسي يميني متطرف له تاريخ في الخطاب المناهض لمجتمع الميم ، آفي ماعوز ، لرئاسة سلطة 'الهوية اليهودية القومية' الجديدة التي تتمتع بسلطات على بعض الأنشطة المدرسية.

يقول ماعوز إنه ليس معاديًا للمثليين ولكنه معارض لحركة LGBTQ ودعا إلى إلغاء مسيرة الفخر السنوية للمثليين في القدس.