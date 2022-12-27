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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالمنعم السيد: تم الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار والباقي تدريجيا.. فيديو

عبدالمنعم السيد
عبدالمنعم السيد

علق الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية علي الإجراءات التي قامت باتخاذها البنك المركزي، بأنها ضوابط جيدة جدا.

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واضاف "عبدالمنعم السيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي، أن مصر تعيش حالة استثنائية بسبب أن حجم الدولار الموجود في الأحزمة الدولارية في الدولة منخفضة والدولة تحاول جاهدة حل هذه الأزمة بكامل طاقتها وقوتها.

وتابع عبدالمنعم السيد أن تم الإفراج عن بضائع بقيمة ٥ مليارات دولار من الموانئ وسيتم الإفراج عن باقي البضائع تدريجياً في المستقبل القريب.

البنك المركزي الدولار الاقتصاد قناة سى بى سى القاهرة للدراسات الاقتصادية عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية

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