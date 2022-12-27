عبدالمنعم السيد: تم الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار والباقي تدريجيا.. فيديو

علق الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية علي الإجراءات التي قامت باتخاذها البنك المركزي، بأنها ضوابط جيدة جدا.

واضاف "عبدالمنعم السيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي، أن مصر تعيش حالة استثنائية بسبب أن حجم الدولار الموجود في الأحزمة الدولارية في الدولة منخفضة والدولة تحاول جاهدة حل هذه الأزمة بكامل طاقتها وقوتها.

وتابع عبدالمنعم السيد أن تم الإفراج عن بضائع بقيمة ٥ مليارات دولار من الموانئ وسيتم الإفراج عن باقي البضائع تدريجياً في المستقبل القريب.