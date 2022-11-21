عبدالمنعم السيد: العالم يحتاج لتريليون دولار سنوياً لمواجهة خسائر تغيرات المناخ |فيديو

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه تم إنشاء صندوق الأضرار والخسائر ، لتقوم الدول المتقدمة والأكثر انبعاثات كربونية، بدعم الدول النامية الأكثر تضرراً.

تريليون دولار سنوياً

وأضاف عبدالمنعم السيد أثناء استضافته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يتم دعم الدول النامية من خلال إيداع مبالغ في صندوق الخسائر والأضرار، ويتم الإنفاق بها على الدول الأكثر فقراً، من حيث المشروعات ، والطاقة المتجددة، و تعويض الدول عن الأضرار التي لحقت بها.

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إلى، أن العالم يحتاج إلى تريليون دولار سنوياً ، لمواجهة الخسائر التي تلحق به من تغيرات المناخ.