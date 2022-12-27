مايك بنس ينكر ترشيح نفسه للرئاسة الأمريكية 2024

أوضح مكتب بنس يوم الإثنين بعد أن أظهر موقع حكومي على الإنترنت أنه لم يقدم أوراقًا للترشح لمنصب الرئيس ، نائب الرئيس السابق مايك بنس.

كتب ديفين أومالي على تويتر بعد تقرير أنه قدم ملفًا رسميًا ، مع رابط إلى صفحة الويب الخاصة بلجنة الانتخابات الفيدرالية ، 'لم يقدم نائب الرئيس السابق مايك بنس ملفًا للترشح لمنصب الرئيس اليوم'.

يبدو أن هذه الصفحة تظهر إنشاء لجنة مايك بنس للرئيس ، مع أوراق موقعة على ما يبدو مؤرخة في 26 ديسمبر.

ستكون هذه خطوة غير متوقعة ، بالنظر إلى أن بنس كان يتجنب الالتزام الرسمي بسباق حتى أثناء اتخاذ سلسلة من المظاهر العلنية والخطوات المتسقة مع الجري - بما في ذلك الترويج لكتاب ومحاولة تناول مسألة أيامه الأخيرة المشحونة مع دونالد ترامب. خلفه.

واصل ترامب نفسه ، الذي سيكون منافسًا أساسيًا رئيسيًا لخسارة بنس المحتملة ، احتفاظه بالعناوين الرئيسية ، مدعياً ​​أن الحدود تزداد سوءًا ، في حين أصدرت لجنة 6 يناير في مجلس النواب نصوصًا توضح تحركاته خلال الأسابيع الأخيرة التي قضاها في المنصب.

قدم شخص ما ملف بنس. لكن المتحدث باسمه لم يكن بينس ، مما يشير إلى أنها كانت مزحة.

ظهر الارتباك بعد أيام من إصدار لجنة 6 كانون الثاني (يناير) في مجلس النواب لتقريرها المكون من 800 صفحة والذي يتضمن تفاصيل جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاولة الضغط على بنس لرفض الأصوات المصدق عليها من قبل الدول.

عارض المتحدث باسم بنس تقريرًا لمراسل واشنطن الذي أبلغ عن ملف FEC ثم حذف التغريدة.

صفحة الويب الخاصة بـ FEC ، التي تحمل اسم مايك بنس للجنة الحملة الرئاسية ، تحتوي على عنوان صندوق بريد في ولاية إنديانا ، مسقط رأس بنس.