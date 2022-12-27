الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن تنظيم احتجاجات ويهدد باحتلال الشوارع رفضا لميزانية 2023

قال زعيم الاتحاد التونسي للشغل، إن الاتحاد العام التونسي للشغل القوي، سينظم احتجاجات حاشدة و“يحتل الشوارع” قريبا؛ لإظهار رفضه لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحد يواجه حكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن.

وأثبت الاتحاد- الذي يضم أكثر من مليون عضو- قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات، وفقا لـ "رويترز".

وقال نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل 'لماذا نقبل هذا الوضع .. لن نقبله .. سنحتل الشوارع للدفاع عن خياراتنا ومصلحة الناس'.

وتتوقع ميزانية تونس 2023 خفض العجز المالي إلى 5.2٪ العام المقبل، من 7.7٪ هذا العام، مدفوعة بإصلاحات غير شعبية قد تمهد الطريق لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.

وسترفع تونس الضرائب على العديد من المهن ، بما في ذلك المحامون والمهندسون والمحاسبون ، من 13٪ إلى 19٪. وقال الطبوبي: إن هذه الحكومة 'حكومة جباية... قانون المالية يزيد معاناة التونسيين'.

وخلال عام 2023، الذي قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد إنه سيكون 'عامًا صعبًا للغاية' ، وستخفض الحكومة أيضًا نفقات الدعم بنسبة 26.4 في المائة ، خاصة في الطاقة والغذاء.