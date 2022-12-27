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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ليه أمراض القلب بتزيد في الشتاء| جمال شعبان يكشف التفاصيل

جمال شعبان
جمال شعبان

يعد فصل الشتاء من أكثر الأوقات التي تنتشر فيها أزمات القلب والجلطات والوفاة المفاجأة لدى الأصحاء أو المرضى .. فكيف تحمى نفسك من مخاطرها؟

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أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أهمية الحفاظ علي القلب في الشتاء والحماية من التعرض للبرد الشديد لأن له خطورة كبيرة على هذه العضلة والأوعية الدموية.

وأوضح جمال شعبان فى منشور له على صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلي مشاكل كثيرة مرتبطة بالقلب مثل تقلص في الأوعية الدموية وارتفاع في ضغط الدم  بالإضافة إلى تنشيط الجهاز العصبي السبمثاوي وتسارع في ضربات القلب كمحاولة منه للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم.
 

زيادة ضربات القلب فى البرد
زيادة ضربات القلب فى البرد

وأشار جمال شعبان إلى أن كل هذا يؤدي إلي تزايد احتمالات تكون جلطة في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية ومن ثم أزمة قلبية خاصة مع انخفاض كمية الماء التي يتناولها الفرد فى الشتاء نتيجة عدم الإحساس بالعطش مما يزيد من احتمالات تدهور حالة مرضي القلب وحدوث الجلطات.
 

ونوه على ضرورة الاهتمام بصحة مرضى القلب وكبار السن والأطفال لأنهم الأكثر عرضة  لمشكلات القلب في البرد الشديد خاصة عند الإصابة بأمراض الشتاء مثل الأنفلونزا وكورونا.
 

خطورة البرد على الأطفال
خطورة البرد على الأطفال

ونصح دكتور جمال شعبان لتفادي مشاكل القلب في الشتاء بالاهتمام بتدفئة الجسم جيدا ولكن دون مبالغة لأن الدفء الزائد له أضرار ، والاهتمام بتناول الماء على مدار اليوم وتجنب الخروج المفاجئ من مكان دافئ وتناول الأطعمة المفيدة للقلب.

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