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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بين الاستقرار والانخفاض.. أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية بعد الارتفاعات الأخيرة

يرصد موقع صدي البلد الإخباري، نشرة بأسعار بعض السلع الغذائية، بعد الزيادات الأخيرة التي طالت كل السلع، رغم متابعة تحركات الأسعار من قبل الجهات الحكومية، والتي أفادت بوجود رقابه صارمة على الأسواق والتصدي لأي تلاعب في الأسعار.

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أسعار السلع الغذائية بعد الزيادات الأخيرة

وتقوم الجهات المعنية باستمرار برصد حالة الأسواق وما تشهده أسعار السلع الغذائية من تغيرات، والتي أفادت بأن أسعار السلع الغذائية شهدت حالة من الاستقرار منذ أسبوع على مستويات الارتفاعات التي شهدتها في وقت سابق.

ولكي يشعر المواطن باستقرار أو انخفاض الأسعار يجب على التجار ضرورة كتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية بشكل واضح حتى لا يتم التلاعب من قبل بعض التجار في الأسعار، وحتى يعود الاستقرار للأسواق مرة أخرى، ويشعر المواطن بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوفير السلع له بالسعر المناسب.

أسعار السلع الغذائية بعد الارتفاعات الأخيرة

اسعار السكر اليوم

سعر السكر يتراوح من 16- 20 جنيه للكيلو

سعر الدقيق يتراوح من 16 - 20 جنيه للكيلو

أرز المعبأ يتراوح من 14 - 18 جنيه للكيلو

الزيت فيتراوح سعر الكيلو من 40 - 45 جنيه

أسعار "الجبن" يتراوح سعر الكيلو من 80 - 100 جنيه

 أسعار "المكرونة" يتراوح سعر العبوة وزن 400 جرام من 8 - 10 جنيهات

 أسعار "البيض" يبلغ سعر الطبق الـ30 بيضة من 80 - 90 جنيه

سعر عبوة "البرجر" الـ10 قطع من 23- 60 جنيه

أسعار الألبان يتراوح سعر الكيلو "لبن جاموسي" من 16 - 20 جنيه

أسعار السلع الغذائية بعد الارتفاعات الأخيرة

سعر  اللبن البقري من 10- 14 جنيه للكيلو

الجبنة المعلبة الربع كيلو 12 - 15 جنيه

اللانشون العادي يتراوح من 40 - 60 جنيه

اللانشون الممتاز من 80 - 120 جنيه

المياه الغازية يتراوح سعر اللتر من 7 - 12 جنيه

الجبن الأبيض سعر الكيلو من 70- 82 جنيه

الجبن التركي يتراوح من 120- 160 جنيه للكيلو.

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