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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مليون جنيه.. الغرف التجارية: إجراءات قانونية وعقوبات تنتظر المخالفين لإعلان أسعار السلع

السلع
السلع

قال محمد عطية الفيومى ، أمين صندوق اتحاد عام الغرف التجارية ، إن الدولة المصرية تبذل مجهودات هائلة لضبط الأسعار وأهمها الافراج الجمركي عن السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه خلا ثلاث أسابيع تم الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليار دولار.  

 وأضاف الفيومي  ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أنة تم وضع السعر العادل للسلع اسبوعيا وهو عبارة عن سعر الانتاج بهامش ربح مناسب ، مع توجية التجار بتنفيذ قرار رئيس الوزراء يوضح اسعار السلع بشكل واضح .

 وتابع :" مخزون السلع الغذائية يكفي مصر شهور عديدة وهذه مسألة مهمة حتى لا يحدث عجز في أي سلعة رئيسية"، مشيرا إلى أنه من أهم القرارات وضع أسعار على السلع، وسيتم إعداد نشرة حول الأسعار العادلة للسلع في الأسواق.

 

السعر المعلن في الأسواق

وأكمل :" هناك مقارنة بين السعر العادل والسعر المعلن في الأسواق وسيكون هناك إجراءات قانونية مشددة حددها القانون حال المخالفة، حيث تصل العقوبة الى مليون جنيه للمخالف " مشيرا الى أنة بدأت تتعاون جهات كثيرة من ضمنها الغرف التجارية من أجل زيادة عدد المنافذ في مصر بسلع مدعمة .

الغرف التجارية الدولة المصرية لافراج الجمركي السلع الغذائية مخزون السلع الغذائية

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