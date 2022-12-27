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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة الكومي وميدو مع لاعبي الإسماعيلي قبل التحضير للزمالك

ميدو والكومي
ميدو والكومي

حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي والجهاز الفني الجديد لفريق الكرة الأول بقيادة أحمد حسام ميدو، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم استعدادًا للزمالك ضمن منافسات الدوري العام.

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وأعلن مسئولو النادي فى الساعات الماضية إتمام التعاقد مع ” ميدو ” لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق على أن يعاونه أيمن الجمل مديرا للكرة وأشرف خضر مدربا عاما وأحمد الجمل وعمر جمال مدربين ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمي وطارق شعبان محللا للأداء.

وطالب الجميع من لاعبي الدراويش بضرورة مصالحة الجماهير فى الفترة المقبلة وتصحيح الوضع الحالي الذى لا يليق بإسم وشعبية الإسماعيلي ” ثالث أكبر الأندية المصرية “.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد فى الوقت الحالي لملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءً فى عاشر جولات المسابقة المحلية.

النادي الاسماعيلي يحيي الكومي احمد حسام ميدو للزمالك الدوري العام

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