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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: خطوات جادة في 2023 لتأسيس شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعمل على العديد من الملفات التي سيتم تنفيذها في 2023، مثل التوصية والهدف الصادر عن مؤتمر الكيانات بإنشاء شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، وبالفعل تم تكليف إحدى مساعدي الوزيرة بالملف الاقتصادي لهذه الشركة.

 

وأضافت سها جندي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى عقد عدد ضخم من الاجتماعات مع جميع مسؤولي الهيئات المعنية بالاستثمار في مصر، وكذا مجموعة كبيرة من المستثمرين المصريين بالخارج، وسيتم اتخاذ خطوات جادة في التنفيذ الفعلي للشركة في 2023.

 

يحققوا فيها النجاحات

وأوضحت أن هذه الشركة معنية باستثمارات المصريين بالخارج في المشروعات الكبرى في مصر، بالإضافة لعدد من المجالات ستقوم الشركة بالاستثمار بها، بحيث من يديرها المستثمرين المصريين بالخارج بأنفسهم ويحققوا فيها النجاحات التي يتمنوها، ويستطيع باقي المصريين بالانتداب بها وأسهم بالبورصة.

وزيرة الدولة للهجرة السفيرة سها جندي المصريين بالخارج الملف الاقتصادي المستثمرين

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