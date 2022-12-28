تواجه السجن لأكثر من 110 أعوام.. بريطانيا تطيح بأكبر عصابة للمخدرات |صور

أطاحت الشرطة البريطانية، بإحدى أكبر عصابات المخدرات في تاريخ البلاد، لتورطهم في إغراق الشوارع بالكوكايين والهيروين.

وحسب موقع "أي تي في" البريطاني، تم ضبط حوالي 1000 كجم من الكوكايين و 50 كجم من الهيروين ومبلغ 24 مليون جنيه إسترليني في أحد المنازل الفارهة التي كانت العصابة تستخدمها لتنظيم عملياتهم بباكينجهامشير.

تم القبض على 8 رجال، حيث يواجهون حكمًا بالسجن لأكثر من 110 سنوات بتهمة غسيل أموال عصابة مخدرات.

ولإنجاز عملياتهم، كانوا يستخدمون محادثة مشفرة عبر الإنترنت ولكن تم إزالة هذا التشفير لفضحهم، حيث نجحت الشرطة في تحديد المبنى الذي يعد “المنزل الآمن" بالنسبة للعصابة، وكان يستخدم لتخزين كميات كبيرة من الكوكايين والهيروين ومبالغ نقدية ضخمة.

من جانبه، قال ضابط التحقيق دي سي ديل ليستر: "عملت مجموعة الجريمة المنظمة هذه على أعلى مستوى - مع مشاركة أعضاء في توريد كميات هائلة من الأدوية من الفئة أ في جميع أنحاء المملكة المتحدة.