مخدرات ب34 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربات أمنية لتجار الكيف

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى " مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة- الأمن العام " بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها ، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (أكثر من 252,5 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين إستروكس – كوكايين - أيس " – أكثر من 14 ألف قرص مخدر – 18 قطعة سلاح نارى " 15 فرد خرطوش- 2بندقية خرطوش - طبنجة").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (34) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.