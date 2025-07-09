القبض على شخص تخصص فى النصب على راغبى السفر للخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر جنائى مقيم، بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة العديـــــد من الصفحـــات الإلكترونيــة الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بأسماء شركات وهمية وإستخدامها فى استقطاب ضحاياه يكبر والاستيلاء على أموالهم عن طريق تحويلها على محافظ إلكترونية مربوطة على أرقام هواتف محمولة مختلفة للسير فى إنهاء إجراءات السفر.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته "عدد من الأوراق الخاصة بشركات السياحة – بطاقات دفع إلكترونى – أكلاشيه اسم إحدى الشركات الوهمية – جهاز حاسب آلى و 3 هواتف محمولة “بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.