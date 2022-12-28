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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مخالفات وتقصير بعض القطاعات الخدمية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية  للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة التي عرضها  أشرف حماد مدير عام الإدارة،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بمركزي  الواسطى وببا في عدد من  القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية ،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة ( محمد رمضان ،هاني جرجس ، طه سلامة، محمد ربيع ، شريف حبشي، أحمد عويس)

 

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وتم المرور على كل من الوحدات الزراعية والبيطرية  بقرى سدس والميمون والوحدة الصحية ببني حدير،و أسفر عن رصد مجموعة من الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد بعض الأطباء والعاملين ،فضلاًعن وجود إشغالات وتراكمات للقمامة ، وغيرها من الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها وتدوينها  في تقارير ومذكرات  رسمية أعدها أعضاء لجان المتابعة الميدانية

 من جهته كلف المحافظ رؤساء  المدن  ووكلاء الزراعة والصحة ومدير الطب البيطري" كلُ فيما نطاقه" بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها والتحقيق مع مسؤولى الدفاتر الحضور والانصراف" التي تلاحظ استمرار فتحها بعد المواعيد المقررة" واتخاذ اللازم حيال المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءالمناسب بشأن بعض التعديات والتقصير في ملف التصالح. 

كما أمر بالتحقيق مع مسؤولى الطب البيطري والزراعة  بسدس بسبب غلق الوحدتين البيطرية والزراعية والوحدة الزراعية بالميمون  أثناء مواعيد العمل الرسمية ، وسرعة رفع الإشغالات التي تضمنتها التقارير، والتوجيه بتسريع معدلات الإنجاز في ملف التصالح وصيانة وإصلاح معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية،وتكليف إدارات التفتيش المالي والإداري بالوحدات والمديريات بالمتابعة اليومية لمستوى الخدمات وانتظام العمل،مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي  رصدتها لجان المتابعة.

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