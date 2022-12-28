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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة في الدوري الممتاز

الاهلي وسيراميكا
الاهلي وسيراميكا

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

واستطاع بيراميدز أن يهزم الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بالأمس في افتتاحية مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

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موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة في الدوري


تقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين المقبل الموافق 2 يناير 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية.

النادي الأهلي بيراميدز الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا مباراة الأهلي وبيراميدز

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