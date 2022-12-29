شهر بيا على فيس بوك.. تفاصيل مثير في واقعة قتل عاطل لـ سائق بالمقطم

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق وإصابة عامل في مشاجرة بينه وبين العامل بدائرة قسم شرطة المقطم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكانت قد شهدت منطقة المقطم جريمة قتل بشعة عندما تدخل سائق لفض مشاجرة بين شخصين ليسدد له أحدهما عده طعنات بـ " مطواة " كانت بحوزته ليلقي مصرعه ويصيب الآخر بنفس السلاح ويفر هارباً.

وذلك لاعتقاده بالتشهير به عبر تعليقات عبر ال "فيس بوك" ، الا أن رجال المباحث كانوا له بالمرصاد حيث قاموا بتحديده وضبطه وأداة الجريمة وتولت النيابة التحقيق .

بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة المقطم من إحدى المستشفيات بإستقبال سائق مصاب بطعنات نافذة وجروح متفرقة بالجســـم توفى أثناء إسعافه ، وعامل مـصاب بجرح قطعى باليد مقيمان بدائرة القسم .

وفور اخطار اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجه بسرعه الانتقال والفحص وبسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين عاطل مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات سابقة بينهما لإعتقاد الأخير بقيامه بالتشهير به عبر تعليقات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها الأول لإنهاء الخـــلاف فقام المتهم بالتعدى عليهما بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" مُحدثاً إصابتهما والتى أودت بحياة الأول ، ولاذ بالفـرار أمكن ضبطه.