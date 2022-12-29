ذكر للتحصين من البلاء المفاجيء.. 10 كلمات احفظ بها نفسك

يكثر بالتزامن مع دخول وقت الفجر، ذكر للتحصين من البلاء المفاجيء، حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات عظيمة في هذا الصدد ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها 3 مرات في الصباح وفي المساء.

ذكر للتحصين من البلاء المفاجيء

يقول الدكتور مختار مرزق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، في بيانه ذكر عظيم للتحصين من البلاء المفاجيء إنه صبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء:"بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ ".

وتابع: أوصيكم ونفسي بهذا الذكر 3 مرات في الصباح وفي المساء، لتحصيل الفائدة وتحصين النفس من البلاء المفاجئ.

أدعية يومية لتحصين النفس

1- اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها،اللهم إني أسألك العافية.

2- أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

3- أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن.

4- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.

5- اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً.

6- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

7- أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.

8- اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا وأصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

9- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.