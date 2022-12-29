صحف الكويت: السيسي يؤكد الالتفاف حول الوطن لتحقيق حلم بناء الدولة.. ومباحثات ثلاثية في موسكو تجمع وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا

4 دول تطلب التحكيم مع إيران بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

ألمانيا: حظر بيع روسيا لنفطها لن يترتب عليه أثر فعلي

الغرب يدعو لـ"نزع فتيل التوتر" في كوسوفو

اتحاد الشغل التونسي يقر إضرابا عاما ليومين في قطاع النقل

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة باستكمال تعزيز البرامج والخطط واتخذنا ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها لتصبح جهود تمكين ذوي الهمم جزءا أساسيا لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن الظروف الدقيقة، التي يمر بها العالم خلال الآونة الأخيرة، خلفت أزمات اقتصادية متلاحقة، وفرضت تحديات جسيمة جعلتنا ندرك يقينا، أن الالتفاف حول الوطن، والاستقواء بمكتسباته التاريخية ومقدراته الإلهية، هي السبيل الوحيد ليس فقط للعبور من تلك الأزمات ومواجهة التحديات، بل لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية، وفق ما نصبو إليه ونحلم به.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، أجروا محادثات في موسكو أمس الأربعاء.

وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".

وأضاف البيان أنه "بعد الاجتماع، أشارت الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل".

وقالت "القبس" إن اتحاد الشغل التونسي أمس الأربعاء أعلن عزمه تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل برا وبحرا وجوّا في الأسابيع المقبلة، وذلك في خطوة تصعيدية قد تدفع نحو تأزيم العلاقة مع الحكومة.

ويتوقع أن يشل الإضراب العام الذي يستمر يومين وسائل النقل البري والبحري والجوي في تونس.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا دعت طهران، الأربعاء، إلى تسوية نزاع يتعلق بالمساءلة والتعويضات عن إسقاط القوات الإيرانية لطائرة ركاب قبل نحو 3 سنوات من خلال التحكيم بموجب قواعد اتفاقية مونتريال للعام 1971.

وقالت الدول في بيان مشترك: "اتخذنا إجراءات ملموسة، اليوم، لضمان إمكانية انتقال جهودنا، لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني لرحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752، إلى مرحلة تسوية النزاع"، مضيفة أنه "بشكل خاص، طلبنا من إيران الخضوع للتحكيم الملزم في النزاع عملًا بالمادة 14 من اتفاقية منع الأعمال غير القانونية ضد سلامة الطيران المدني للعام 1971".

ونقلت "الوطن" عن الحكومة الألمانية قولها إن حظر موسكو بيع النفط الروسي اعتبارا من الأول من شباط/فبراير إلى الدول الأجنبية التي تلتزم سقفا لسعره لن يترتب عليه "أثر فعلي".

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ خلال مؤتمر صحفي: "لا أريد أن أقول إن لا أثر له، لكن لن يكون له أثر فعلي. لقد استعددنا بالفعل منذ بداية الصيف لاستبدال النفط الروسي، لطالما عملنا على ضمان أمن التوريد وما زال مضمونا، بغض النظر عما إذا كان هذا المرسوم قد صدر أم لا".

وأشارت "الأنباء" إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دعتا إلى "نزع فتيل التوتر" في شمال كوسوفو الذي يشهد توترات على الحدود مع صربيا، بالتزامن مع إعلان روسيا دعمها لصربيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ومتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك: "ندعو الجميع إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس واتخاذ إجراءات فورية من أجل نزع فتيل التوتر من دون شروط".