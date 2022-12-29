أستاذ الإدارة الاستراتيجية:الدولة يجب أن تضرب بيد من حديد على محتكري السلع

قال الدكتور أحمد صقر عاشور، أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية بجامعة الإسكندرية، إن الدولة لديها طموحات واستراتيجيات عظيمة تسعى للوصول إليها، ولكن هناك حلقة مفقودة قبل وصول تلك الطموحات إلى منتج، مشيرًا إلى أن التجربة الاشتراكية كانت ناجحة لكن لم تكن مرشحة للاستمرار بسبب عدم توافر منظور استراتيجي تعمل من خلاله.

وأضاف أحمد صقر عاشور، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن الدولة مسؤولة عن كسر الاحتكارات المرتبطة بالسلع الغذائية والإنتاجية خاصة الاستراتيجية منها، من خلال وضع آليات وسياسات اقتصادية ضابطة للسوق وليس من خلال توفير بدائل لتوفير وإتاحة السلع فقط.

وأشار أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية بجامعة الإسكندرية، إلى أن هناك عدد من الشركات المستوردة للسلع الاستراتيجية من الخارج تقوم بإخفاء السلع لتعطيش السوق وبالتالي زيادة الأسعار، ويجب أن تضرب الدولة بيد من حديد على محتكري قوت وعيش المواطن، مشددًا على دور مؤسسات المجتمع المدني لخلق توازن من خلال الرقابة على الأطراف المعنية.