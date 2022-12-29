عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ الإدارة الاستراتيجية:الدولة يجب أن تضرب بيد من حديد على محتكري السلع

أحمد صقر عاشور
أحمد صقر عاشور

قال الدكتور أحمد صقر عاشور، أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية بجامعة الإسكندرية، إن الدولة لديها طموحات واستراتيجيات عظيمة تسعى للوصول إليها، ولكن هناك حلقة مفقودة قبل وصول تلك الطموحات إلى منتج، مشيرًا إلى أن التجربة الاشتراكية كانت ناجحة لكن لم تكن مرشحة للاستمرار بسبب عدم توافر منظور استراتيجي تعمل من خلاله.

txt

طرح منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

txt

مؤسسة أبو العينين الخيرية توفر السلع الغذائية للمواطنين بقرى سوهاج.. تفاصيل

وأضاف أحمد صقر عاشور، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن الدولة مسؤولة عن كسر الاحتكارات المرتبطة بالسلع الغذائية والإنتاجية خاصة الاستراتيجية منها، من خلال وضع آليات وسياسات اقتصادية ضابطة للسوق وليس من خلال توفير بدائل لتوفير وإتاحة السلع فقط.

وأشار أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية بجامعة الإسكندرية، إلى أن هناك عدد من الشركات المستوردة للسلع الاستراتيجية من الخارج تقوم بإخفاء السلع لتعطيش السوق وبالتالي زيادة الأسعار، ويجب أن تضرب الدولة بيد من حديد على محتكري قوت وعيش المواطن، مشددًا على دور مؤسسات المجتمع المدني لخلق توازن من خلال الرقابة على الأطراف المعنية.

الموارد البشرية حديث القاهرة القاهرة والناس السلع الغذائية أسعار مخفضة سلع باسعار مخفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

دخل في غيبوبة.. العثور على مطرب التسعينيات حسن عبد المجيد فاقدا للوعي

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 29-12-2022

الأهلي يدرس الإطاحة بمارسيل كولر بعد مونديال الأندية

ظلم .. أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا عقب التعادل أمام الأهلي

الخطيب يوجه صفعة قوية لـ كهربا بسبب أزمة غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

720 جنيهًا دفعة واحدة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

طقس اليوم |بارد في الصباح الباكر.. واحذروا هذا المساء

متى تُجبر الصلوات الفائتة.. وهل تسقط بالسنن؟ علي جمعة يجيب

انخفاض كبير في أسهم بورصات أوروبا

نجم الأهلي السابق يهاجم برونو سافيو بسبب سوء الأداء

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 29-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2023.. برج الحمل سنة الحظ ومفاجأة في 16 مايو السر

متخليهاش في البيت.. نوع من شجر رأس السنة يهدد حياة أسرتك

برج الثور 2023| بشرى للسناجل.. قصة حب جديدة في هذه الشهور

بقت قرعة.. فتاة تثير الجدل فى صالون تجميل بعد صبغ شعرها.. فيديو

فيديو

أهدافك أولا.. إزاي تستقبل السنة الجديدة ٢٠٢٣| اسأل مع داليا

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ