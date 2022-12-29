أسعار السلع في مصر اليوم ..الفول بـ 34 للكيلو والسكر بـ 18

أسعار السلع في مصر اليوم ، خاصة الآرز و الفول و الدقيق والسكر والتى استقرت أسعارهم رغم الازمات الاقتصادية التى ضربت العالم.

وشهدت أسعار السلع في مصر اليوم كالاتي :الأرز معبأ اليا متوسط 18.7 جنيه للكيلو ،والفول المعبأ 34.64 جنيه للكيلو ، الدقيق المعبأ بالكيلو 17.91 جنيه .

أسعار السلع في مصر

وحددت أسعار السلع في مصر اليوم الخاصة بـ زيت عباد الشمس أصناف متنوعه للتر 49.44 جنيه ، والسكر المعبأ للكيلو 17.98 جنيه ، مكرونة معبأة للكيلو 19.91 جنيه.

وشملت أسعار السلع في مصر اليوم ، أسعار العدس والتى اعلنت انها 44.21 جنيه للكيلو ، وزيت الذرة كريستال للتر 58.96 ، و البيض البلدى 3.36 للبيضة الواحدة.

