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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار السلع في مصر اليوم ..الفول بـ 34 للكيلو والسكر بـ 18

أسعار السلع في مصر
أسعار السلع في مصر

أسعار السلع في مصر اليوم ، خاصة الآرز و الفول و الدقيق والسكر والتى استقرت أسعارهم رغم الازمات الاقتصادية التى ضربت العالم.

وشهدت أسعار السلع في مصر اليوم كالاتي :الأرز معبأ اليا متوسط 18.7 جنيه للكيلو ،والفول المعبأ 34.64 جنيه للكيلو ، الدقيق المعبأ بالكيلو 17.91 جنيه .

أسعار السلع في مصر

وحددت أسعار السلع في مصر اليوم الخاصة بـ زيت عباد الشمس أصناف متنوعه للتر 49.44 جنيه ، والسكر المعبأ للكيلو 17.98 جنيه ، مكرونة معبأة للكيلو 19.91 جنيه.

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وشملت أسعار السلع في مصر اليوم ، أسعار العدس والتى اعلنت انها 44.21 جنيه للكيلو ، وزيت الذرة كريستال للتر 58.96 ، و البيض البلدى 3.36 للبيضة الواحدة.
 

أسعار السلع في مصر أسعار السلع في مصر اليوم الارز الفول السكر

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