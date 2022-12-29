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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: لا يوجد لاعب مصري قادر على صناعة الفارق مع الأهلي

صدى البلد

 

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، أنه ليس هناك اي لاعب مصري دولي قادر على صناعة الفارق مع النادي الأهلي، لكن يجب أن يكون الرهان على المحترفين الأجانب في التعاقدات الجديدة خلال يناير القادم.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج ملعب بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: في عام 2004 قام الأهلي بصناعة فريق قوي، وقام بالتعاقد مع  لاعبين دوليين بدءا من محمد شوقي وبركات وغيرهم، حتى محمد أبوتريكة كان يقدم أداءً جيدًا مع نادي الترسانة، وكذلك وليد سليمان لم يكن لاعبا دوليا لكنه قدم مستوى رائع بتروجت".

وأضاف: "محمود حمادة لاعب جيد، لكن كولر يريد ضم لاعبين إضافة للفريق، رغم اختلافي معه في الكثير من تصريحاته لكن مؤيد لما ذكره حول التعاقد مع لاعبين مميزين يحققوا الإضافة للفريق في الفترة المقبلة، وإلا من الأفضل الاعتماد على أبناء النادي مثل رأفت خليل الذي يحصل على الفرصة مؤخرا".

وواصل: "هناك فرق بين مدرب يريد اللاعب الجاهز، ومدرب آخر يريد تطوير اللاعبين، والأهلي مثلا يفاوض كريستو لاعب النجم نفس مواليد رأفت خليل".

وأكمل: "كريستو يلعب مع النجم الساحلي منذ موسمين فهل هذا لا يعطيك إيحاء بأن النادي التونسي اعتمد عليه حتى وصل إلى ما هو فيه حاليا، فلماذا لم يتم إعطاء لاعبين الأهلي الشباب نفس الفرص، لو رأفت خليل حصل على هذه الفرصة، كان سيصبح محل اهتمام أندية خارجية".

وأردف: "لابد أن يكون هناك رؤية لدى إدارة النادي الأهلي، لجنة الكرة ستعطى المدرب الحرية في اختيارات اللاعبين، بينما لو كان موجود مدير رياضي سيتدخل في الملفات الخاصة بالصفقات".

وتابع: "هناك أمور اصبحت مفتقدة في النادي الأهلي، الذي لم يعد يقبل هدايا منافسيه، وبدأ يخسر نقاط عديدة في الدوري المصري، وتعادل الاهلي امام سيراميكا سيعطي دوافع كبيرة للزمالك غدا امام الاسماعيلي".

وواصل: "محمد مغربي لعب في مونديال الأندية وكانت بدايته مبشرة جدا، ثم احترف خارجيا وعاد للأهلي، لابد أن يتم اعطاء هؤلاء اللاعبين فرصة خلال الفترة المقبلة".

وأتم: "الأهلي لديه افضلية بوجود الجمهور واسم النادي الكبير، ولكن تقصير اللاعبين هو سبب سوء النتائج، مسبقا كان هناك تراجع في النتائج لكن كان هناك ثقة في التتويج بالبطولات في النهاية".

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