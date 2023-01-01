محافظ شمال سيناء: استمرار العمل في تطوير محاور الطرق

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، أن العمل في محاور الطرق الجديدة بشمال سيناء مستمر.. حيث يجرى حاليا العمل فى المحور الساحلى بمدينة العريش، وذلك بعد إزالة مبان حكومية مثل مكتب السياحة، وكذا إزالة مسجد الخلفاء الراشدين بعد معاينته هندسيا وتبين أنه آيل للسقوط.. مع وجود عدد ٤ مساجد قريبة تخدم المنطقة.

وأشار اللواء شوشه ، إلى أن المنطقة الواقعة على المحور الساحلى عند منطقة آل أيوب تم رفعها مساحيا وسيتم العمل فيها طبقا للدراسة وطبقا للموقف والاحتياجات .. حيث أن الأساس فيها هو توفير عامل الأمان للمواطنين بالمنطقة.

بصورة أفضل

وأوضح المحافظ أن المرافق لها كود يتم تنفيذه بالمحور الجديد، وذلك من أجل أن تكون المرافق من منطقة النافورة حتى الخلفاء الراشدين بصورة أفضل .. مما سيساعد فى سرعة التنفيذ.



مؤكدا أن المرحلة القادمة سيتم العمل فيها بالتوازى لعمل مناورة بين الطريق الساحلى وطريق أسيوط ليسير العمل فى الاتجاهين.

وأضاف المحافظ أنه بالنسبة لحارات الرجوع " اليوترن " بالمحور الساحلى فتم تكليف الهيئة الهندسية ومهندسى جهاز التعمير بمراجعة هذه الأمور لتحقق السلامة والأمان للمواطنين.