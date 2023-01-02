عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الشرقاوي يكشف تفاصيل إطلاق مبادرة ولد هنا للعروض المسرحية

مسرح
مسرح

قال الفنان محمد الشرقاوي مدير مسرح المواجهة والتجوال، إنّ المسرح يتولى مهمة تنفيذ الجانب الثقافي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة في قرى ونجوع مصر، وخلال تقديم العروض لفتت نظره مشكلة كبيرة مفادها أن بعض الشباب والأطفال لا يعرفون رموز الأماكن التي يعيشون فيها.

txt

القوي العاملة: وحدات متنقلة للتدريب على سوق العمل بمبادرة حياة كريمة

txt

حياة كريمة.. تقديم الرعاية الطبية لـ 1307 حالات بقافلة لجامعة طنطا في زفتى

وأضاف الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "بتوجيهات الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني والأستاذ خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ورئيس البيت الفني للمسرح أخذنا على عاتقنا هذه المبادرة".

 

وتابع: "في هذه المبادرة، نقسم مصر إلى 3 أقاليم، وهي الدلتا والإسكندرية ومدن القناة وسيناء والصعيد، وسيكون العرض الأول من إخراج سعيد منسي وتأليف دكتر طارق عمار، وهو ما سنتناول فيه التنويريين الذين ولدوا في الدلتا، مثل الشيخ سيد النقشبندي الذي ولد في محافظة الغربية وكان له أثر كبير في تجديد الخطاب الديني، عندما جمعه الرئيس محمد أنور السادات مع الملحن الكبير بليغ حمدي، وهو ما أدى إلى ظهور الابتهالات المصاحبة للموسيقى والغناء".

 

وأكد: "لا نتناول سيرة شخص واحد ولكن نتحدث عن مجموعة من التنويريين، كما أن مدن القناة حافلة بعرض السمسمية وسيكون إخراج وتأليف سعيد سليمان وسنتحدث عن مدن المقاومة ونماذجها التي كان لها أثر كبير في تغيير بيئتها وتحريك المياه الراكدة، كما أن صعيد مصر حافل بالرموز التنويرية، وسنتناولها".
 

 

 

محمد الشرقاوى مسرح المواجهة حياة كريمة القناة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1100 جنيه تاني|تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شكوى رسمية| قرار عاجل من بيراميدز ضد عبدالله السعيد قبل لقاء الأهلي

حادث تصادم مروع بالإسكندرية يثير الفزع على السوشيال ميديا

تراجع 5 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الحديد والأسمنت

رسوم الزواج الجديدة.. حقيقة فرض 100 جنيه لتوثيق عقود كتب الكتاب والطلاق

بعد وصوله 38 جنيهًا|الدولار ينهار إلى 25 بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك اليوم

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة عبدالله السعيد

وعدوا فأوفوا| انخفاض أسعار السلع بنسبة 30%.. الحكومة قلبت السوق في شهر

ترشيحاتنا

مجلس النواب يناقش الترخيص للوزير المختص للبحث عن البترول بالصحراء الغربية

تفاصيل العثور على 18 جثة مجهولة الهوية في مقبرة جماعية وسط ليبيا

مدرب الصبح و مذيع آخر النهار .. ميدو يثير الجدل في الإسماعيلية

البورصة تربح 19 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 2% بمنتصف التعاملات

فستان فى الحرم؟ .. الجمهور يهاجم هاجر أحمد بسبب العمرة | شاهد

قرارات استثنائية وزيادة منتظرة.. أرقام الموازنة تكذب شائعات خفض المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده| صور أثارت الجدل لـ حسن رداد وإيمي سمير غانم

القباج تلتقى مدير إدارة الاشارة لمناقشة الإستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

شبه عارية| فنانة لبنانية شهيرة تشعل غضب الجمهور بظهور صادم ..شاهد

القماش الشفاف السبب.. فستان أصالة في رأس السنة يضعها في مأزق

فيديو

سالي شاهين: لا أقبل الخيانة.. والراجل اللي يدخل في نزوه نقوله مع السلامة

بـ وصلة رقص على المسرح..انتهاء الخلاف بين أصالة وإليسا في ليلة رأس السنة

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

وفاء مكي أبكتني ولم أُنجب لهذا السبب.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ