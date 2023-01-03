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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وفري في النقدية.. طريقة عمل الجبنة بالمنزل

طريقة عمل الجبنة
طريقة عمل الجبنة

نظرا لارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة؛ تبحث ربة المنزل عن أفضل الطرق التى تجعلها توفر لأسرتها، وبالأخص فى إعداد الأطعمة لان اكثر مصروف لمتطلبات الأسرة هو الطعام؛ لذلك تقدم الشيف ناني حفظي طريقة عمل الجبنة بالمنزل. 

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المقادير لعمل الجبن بالمنزل 


4 لترات من الحليب.
ربع كوب من الخل الأبيض.
القليل من الملح.


طريقة عمل الجبن بالمنزل 


ضعي الحليب في قدر على النّار وعندما تبدأ مرحلة الغليان أضيفي ربع كوب من الخل الأبيض للحليب.
استمري في التّقليب حتّى تنفصل الجبنة عن الشّرش.
جمعي الجبن في وعاء زجاجي، وضعي قليلاً من الملح للجبن مع الحرص بتقليل كميّة الملح.
اخفقي الجبن للحصول على جبن ناعمٍ كريمي بواسطة الخفاق الكهربائي، إذا لاحظتي بأنَّ الجبن يَصعُب خفقه ضعي ملعقة من شرش الحليب الذي انفصل عن الجبن وواصلي الخفق واحرصي على أن لا تضعي من شرش الحليب إلا القليل حتّى لا يميع الجبن ويتحوَّل إلى سائل.
احفظي الجبن السّائل في برطمانات أو أكواب زجاجيّة لها غطاءٌ محكم وضعيها في البرّاد لحين التّقديم.

ملاحظة: 

إنَّ طريقة إعداد الجبن التي قمنا بذكرها لكِ تمكّنكِ من الحصول على جبنٍ فاخر خالٍ من المواد الحافظة والملوِّنات الصّناعيّة، كما أنَّه يوفّر عليكِ الكثير من المال.

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