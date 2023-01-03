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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: سافيو أقل من مستوى الأهلي.. وكنت أتمنى انتقال أجايي للزمالك

سافيو
سافيو

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن الأهلي يحتاج لضم لاعبين في مركز الجناحين، خصوصا في ظل إصابات بيرسي تاو، وبرونو سافيو ليس على المستوى وإمكانياته لا تناسب النادي في الوقت الحالي.

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وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا أهاجم برونو سافيو، لكن على حسب ما نراه، فهو لم يقدم الإضافة للأهلي، ومستواه أقل من القلعة الحمراء، وما زلت مصمما على كلامي".

وأضاف: "جونيور اجايي مهاجم الأهلي السابق كنت اتمنى انتقاله إلى الزمالك، تعرض لبعض الإصابات لكنه يمتلك مميزات هامة ويلعب الكرة السهلة، ومقارنة سافيو بأي لاعب محترف في نفس مركزه سيكون في المؤخرة، هناك لاعبين مميزين مثل عبدالكبير الوادي وبلحاج وصديق اجولا".

وتابع: "سامسون أكينولا مهاجم الزمالك لم يحصل على نفس فرص سافيو، لكنه بعيد أيضا عن المستوى المطلوب

وواصل: مع عودة كهربا  للأهلي هل سيتم الدفع به أساسيا في ظل غيابه الطويل عن الملاعب، لكن الأمور متاحة في ظل سياسة التدوير التي يعتمد عليها كولر".

أحمد عيد عبدالملك الزمالك الأهلى بيرسي تاو برونو سافيو

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