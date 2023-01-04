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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد وتجديد 20 معملا و17 كلية بجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من مركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والاعتماد، حول موقف كليات الجامعة ومعاهدها وبرامجها من الاعتماد المحلي والدولي، وشهادات الأيزو الحاصل عليها معامل ومراكز الجامعة ومستشفياتها، في إطار النقلة النوعية التي حققتها الجامعة في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع تقدم خدمات تعليمية مميزة بما يعكس نجاح الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة والمنظومة الإدارية الحديثة التي تم انتهاجها.

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وأشار التقرير إلى الحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية (الأيزو) التي حصلت عليها كليات ومعاهد وإدارات الجامعة، حيث حصلت  24 إدارة، ومركز، وكلية ومعهد  على العديد من شهادات إدارة النظم منها الأمانة العامة للجامعة و 22 جهة تابعة حاصلة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، و 9 جهات حاصلة على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015، و8 جهات حاصلة على شهادة نظام السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018، و6 جهات حاصلة على شهادة نظام إدارة التعليم ISO 21001:2018، علاوة على حصول عدد من الجهات على شهادة نظام تقييم خدمات التعليم ISO 299990:2010، وشهادة نظام إدارة مكافحة الرشوة والفساد ISO 37001:2016، وشهادة استمرارية الأعمال ISO 22301:2018.

وأوضح التقرير أن لدى مراكز ومعاهد ومستشفيات وكليات جامعة القاهرة 20 معملا معتمدا من المجلس القومي للاعتماد (إيجاك)، و4 حاصلة على شهادة ISO /IEC15189:2012، و16 معمل حاصل على شهادة ISO/IEC17025:2017.

وأشار التقرير إلى 7 من الكليات والبرامج على الاعتماد الدولي، منها 3 كليات هي: الطب والزراعة والعلاج الطبيعي، كما تتخذ كلية الطب البيطري والإعلام الإجراءات للاعتماد المؤسسي وتم قطع معظم خطوات اعتماد الكليتين دوليا عام 2022 وفي انتظار الزيارة النهائية للاعتماد الدولي. كما رصد التقرير البرامج الدراسية التي تم اعتمادها دوليًا، حيث حصلت 4 برامج بكلية الهندسة على الاعتماد الدولي، وقطعت كليات الصيدلة، والإعلام، والتمريض الإجراءات اللازمة لاعتماد برامجها من الهيئات الدولية.

وذكر التقرير الكليات الحاصلة على جائزة التميز الحكومي،  التي وصل عددها إلى 4 كليات، و تم تصنيف 6  منها تم على أنها من أفضل 10 كليات على مستوى مصر وهي: الصيدلة، والطب، والعلوم، وطب الأسنان، بالإضافة إلى كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والهندسة.

وذكر التقرير موقف الكليات والمعاهد  وبرامجها المعتمدة محليا ودوليا، حيث تم اعتماد وتجديد اعتماد 17 كلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حصلت وجاري اعتماد 3 كليات جديدة .

 ورصد التقرير البرامج الدراسية التي تم اعتمادها محليا وعددها 15 برنامجا بكلية الهندسة وكلية الآثار، وكلية التجارة، وتم قطع خطوات كبيرة لاعتماد باقي برامج الجامعة.

وانتهى التقرير إلى أن الجامعة بها 5 مراكز تدريب معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للجامعات، 3 منها تتبع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومركز يتبع كلا من: كلية الدراسات الإحصائية العليا، وكلية الإعلام، وتعمل هذه المراكز في مجالات التدريب الإداري، والتحول الرقمي، والتدريب والاختبارات على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة التميز الحكومى السلامة والصحة المهنية جائزة التميز الحكومي

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